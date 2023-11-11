15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 araç birbirine girerkentrafik durma noktasına geldi. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Olay yerinden ilk görüntüler:
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