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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç

11.11.2023 09:15  - Güncelleme: 09:56

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulans hastaneye kaldırılırken, köprüde trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 araç birbirine girerkentrafik durma noktasına geldi. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Olay yerinden ilk görüntüler:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç - Son Dakika
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