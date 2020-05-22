15 Temmuz Şehitler Meydanı'na akıllı kavşak...Heykel kaldırılmayacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehreküstü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı kavşak düzenlemesi kapsamında, kavşağın ortasında bulunan Osman Gazi Han heykelinin kaldırılmasını istediği yönünde sosyal medya ve basılı mecralarda yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Trafiği şehrin gündeminden çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecindeki kısıtlamaları da fırsata çevirerek 20 gün içinde 20 yıldır kullanılan ana arterlerin asfaltını yeniledi. Bunların yanı sıra şehrin tıkanan damarlarını akıllı kavşak düzenlemeleriyle rahatlatan Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun noktalarda yaptığı akıllı kavşak düzenlemeleriyle, trafikteki tıkanıklıklarda yüzde 40'lara varan azalmalar yaşanmıştı. Bu çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak şehrin en önemli bağlantı noktalarından biri olan Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda akıllı kavşak düzenlemesi yapabilmek için düğmeye bastı.



Hazırlanan tasarı projede; Haşimişcan'dan Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'ne geçişlerin kolaylaşacağı, yine Santral Garaj istikametinden gelen araçların Haşimişcan Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'ne ve Atatürk ile Altıparmak caddelerine dönüşlerinin hızlanacağı ön görüldü. Hazırlanan projede, mevcut kavşakta orta refüjde bulunan Osmangazi Han heykelinin kaldırılması söz konusu değildir. Heykel bulunduğu yerden sadece 7-8 metre geriye kaydırılarak, akıllı kavşak projesinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.



Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, " Osmangazi Belediyesi'ne yazılan yazıda da sunulan tasarı projede heykelin kaldırılmayacağı belirtilmiş ve Osmangazi Han heykelinin kaydırılması gereken nokta proje üzerinde işaretlendirmiştir. Osman Gazi heykelinin kaldırılacağı yönündeki haber ise yanlış bilgilendirmeler ve maksatlı çarpıtmadan ibarettir" denildi - BURSA