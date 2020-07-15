15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Diyarbakırlı şehitler, mezarları başında anıldı.

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

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DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Diyarbakırlı şehitler, mezarları başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Halit Gülser Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Diyarbakırlı inşaat işçisi Askeri Çoban ise Ergani ilçesinde mezarları başında anıldı.

Anma törenine Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit yakıları ve vatandaşlar katıldı. Ergani ilçesinde açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, vatandaşların Cumhurbaşkanının çağrısıyla sokaklara inerek hainlere geçit vermediğini söyledi. Vali Karaloğlu, "Bugün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin bugün yıl dönümü. O gece milletimiz vatan hainlerine fırsat vermemek için Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indi ve hainlere geçit, fırsat vermedi. O gece 251 vatan evladı, bu vatan, millet, bayrak, din, kitap, mukaddesatımız için şehit oldular. Rabbim 251 şehidimize ve bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize rahmet etsin. Diyarbakır'ımızdan da şehitlerimiz var, 3 şehidimiz var. Bugün ikisinin kabrini ziyaret ettik. Bir tanesi polis memuruydu, genç bir kardeşimizdi. Türk Polis Teşkilatının en seçkin birliği olan özel harekatta görevliydi. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesinin uçaklarla bombalanması neticesinde şehit olmuştu. Diğer şehidimiz Askeri Çaban, aslında işine gücünde bir vatandaşımızdı. Ama o gece o da milleti için seçilmiş Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için mukaddesatı için o da çağrıya uydu, sokağa çıktı. Maalesef hainler onu da şehit etti. Bugün onun kabrini de ziyaret ettik. İki şehidimize ve bütün şehitlerimize, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var. Ama 83 milyon da şahit. Diyarbakır'ımız da şahit ki bu hainlere ismi ne olursa olsun, alfabede hangi harfi kullanırsa kullansınlar, hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz. Saat 20.00'da bunu Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkında hep birlikte haykırmış olacağız" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser de "Allah devleten, milletimizden razı olsun. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir darbe getirmesin" diye konuştu.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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