Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı
Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı

6 saat önce

15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 yaşındaki gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı.

15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 yaşındaki gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Motosiklet kaldırıma çıkarak durabilirken, vatandaş hafif yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 1. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yoldan seyir halinde bulunan ve bir markette çalışan B.B. isimli gencin kullandığı elektrikli motosiklet, karşıdan karşıya geçen kargo çalışanı A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile A.A., yere yığılırken motosiklet ise kaldırıma çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, ayağında zedelenme olan A.A, yapılan ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı

Diyarbakır, Motosiklet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
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