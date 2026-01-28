15 yaşındaki Fatih'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava kapalı olarak görüldü - Son Dakika
15 yaşındaki Fatih'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava kapalı olarak görüldü

28.01.2026 17:46
Ankara'da 15 yaşındaki çocuğun çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava kapalı olarak görüldü.

Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık D.G. (15) ile taraf avukatları katıldı. D.G.'nin 18 yaşından küçük olması sebebiyle kapalı görülen duruşmada, salona izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Mahkeme, D.G.'nin tutukluluk halinin devamına ve gelecek celsede tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

İddianameden

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde D.G.'nin (15) çıkan tartışma sonucu Fatih Acacı'yı (15) 7 Eylül 2025 günü Şehit Murat Dülger Parkı'nda bıçaklayarak öldürmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G ile maktul Fatih Acacı arasında çıkan kavgada Fatih Acacı'nın kesici aletle yaralandığı, tedavi amacıyla kaldırıldığı hastanede 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede, olay sonrası yapılan ölü muayenesinde maktulün vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kesici alet yarasının tespit edildiği, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla sistematik otopsi yapılmasına karar verildiği ifade edildi. İddianamede, müşteki, bilgi sahibi ve tanık beyanlarına da yer verildi. Müştekinin ifadesinde olaydan önce taraflar arasında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazışmalar olduğu, olaydan sonra maktulün bıçaklandığını öğrendiği ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Suça sürüklenen çocuk D.G. ise savunmasında maktulü öldürme kastının bulunmadığını, olayın aniden geliştiğini, kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Hepimiz ortak arkadaştık, çok pişmanım. Benim sadece amacım o gün kendimi savunmaktı, öldürmek değildi" iddialarına yer verdi. Toplanan deliller, tanık beyanları, ölü muayene tutanağı ve CD inceleme tutanağı birlikte değerlendirildiğinde suça sürüklenen çocuk D.G.'nin maktul Acacı'yı kesici aletle yaralayarak ölümüne sebep olduğu, eylemin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

