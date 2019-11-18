15 yıl sonra gelen 'kan parası' işçi kadını yıktı

Muğla'da Menteşe Belediyesi'nde çay ocağında çalışan Naciye Yağcı'ya 2004 yılında kardeşinin de içinde bulunduğu, 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazadan dolayı 15 yıl sonra 201 bin liranın tahsili için icra geldi.



Annesi ve babası vefat eden, kardeşleri arasında tek sigortalı çalışan olduğu için tüm borcun kendisine geldiğini söyleyen Yağcı, "Kardeşimin öldüğüne mi üzüleyim, yoksa hayatımın sonuna kadar ödemek zorunda kalacağım bu borca mı üzüleyim. Belediyeye girdim diye seviniyordum. Şimdi tazminatım dahil her şeyim elimden gidecek" dedi.



Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan belediye personeli Naciye Yağcı'ya 2004 yılında Yatağan'da kardeşi Hüseyin Gürcan'ın da içinde bulunduğu ve kardeşi dahil 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazadan dolayı Yatağan İcra Dairesi'nden haciz yazısı geldi.



Yağcı'ya, kazada ölen kardeşinin sürücüsü olduğu kazadan dolayı faizler ve masrafları hariç 201 bin lira borç geldi. Ardından çay ocağında çalışan Naciye Yağcı, bu paranın diğer 6 kardeşine de geldiğini düşündü. Daha sonra tüm borcun kardeşleri arasında tek sigortalı çalışan olduğu için kendisine gönderildiğini öğrendi.



Düşük bir ücretle çalıştığını dile getiren Naciye Yağcı, "Kardeşimin öldüğüne mi üzüleyim, yoksa hayatımın sonuna kadar ödemek zorunda kalacağım bu borca mı üzüleyim anlamadım. 2014 yılında Menteşe Belediyesi'ne işe girdim. Kardeşim trafik kazasında vefat ettikten sonra 10 yıl çalışmadım. Emekli olmama yaklaşık 8 sene var. Ailede kardeşlerim arasında tek sigortalı çalışan ben olduğum için tüm borç bana geldi. Kardeşlerimin bu ücreti ödeyecek durumu yok. Benim de eşim çalışmıyor. Evli olan oğlum ve gelinimle birlikte yaşıyoruz. Belediyeye girdim diye seviniyordum. Üç kuruş para alıyorum, o da nasip olmadı.Kardeşimin vefatının ardından sürecin nasıl işlediğini bilmiyorduk. Bu konularda vefatın ardından ilk 3 ay içinde reddi miras yapılması gerekiyormuş. Babamız ve annemiz vefat ettiği için bu borç kardeşlere geliyormuş. Bizim için acı bir deneyim oldu. Bu borcu ben ödemezsem çocuklarım ödeyecek" diye konuştu. - MUĞLA