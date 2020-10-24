150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak - Son Dakika

150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak

24.10.2020 10:34
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde 150 yıllık olan ve halen meyve veren Küreci cinsi elma ağaçlarının, İl özel idaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışmasıyla koruma altına alınacağı ve üretimde çoğaltma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 150 yıllık olan ve halen meyve veren Küreci cinsi elma ağaçlarının, İl özel idaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışmasıyla koruma altına alınacağı ve üretimde çoğaltma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, bölgede yaptığı incelemelerden sonra yaptığı açıklamada, "Korunması ve çoğaltılması gereken o kadar çok yerel değerimiz var ki. Gelincik Elması, Hüsnü Yusuf Armudu, Cücem Eriği, Küreci Elması. Bunlardan ilk üçünün korunması için İl Özel İdaresi desteğiyle örnek bahçe kurma çalışmalarımız devam ediyor. Aynı çalışmayı önümüzdeki yıl Küreci Elması için de yapacağız. Bugün arkadaşlarım ile birlikte gezdiğim Emet ilçesi Küreci köyümüzde 100-150 yıllık elma ağaçlarını görünce çok şaşırdım ve bir o kadar da sevindim. Elma çeşidine göre bunca yaşına rağmen inadına meyve vermeye devam ediyor. Öyle ise mutlaka sahip çıkılmalı ve öyle de yapacağız inşallah" dedi.

Kütahya'nın her köşesine dokunan ve hizmette sınır tanımayan Kütahya İl Özel İdaresinin, bölge halkına desteğinin devam ettiğini belirten Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Kırsalda yöreye has tarım ürünlerinin kaybolmaması ve çoğalması, gelecek nesillere ulaşması içinde destek vermekteyiz. Bu çalışmalara bölge meclis üyeleri de destek göstermektedirler. Bu kapsamda Emet İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı'nın önerileri ile Emet ilçesinin Küreci köyüne has elmanın değişik aroma ve kokusu ile çoğaltılıp korunması için, İl Meclis Tarım Komisyonu'na önerileri kabul görerek desteklenmesi konusunda fikir birliği oluşmuştur" dedi - KÜTAHYA

150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak

Kütahya, Küreci, Tarım, Emet, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak - Son Dakika Ekonomi

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