16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Aktüel Futbol
01:30 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
03:30 İleri Üçlü Transfer
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:00 Unutulmaz Maçlar
08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Transfer Gündemi
10:00 İleri Üçlü Transfer
12:00 NBA Saati
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Haftasonu
17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Hedef Süper Lig
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi