16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:20 Aktüel Futbol

01:30 Transfer Gündemi

03:20 Transfer Gündemi

03:30 İleri Üçlü Transfer

05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

07:00 Unutulmaz Maçlar

08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Transfer Gündemi

10:00 İleri Üçlü Transfer

12:00 NBA Saati

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Muhabir Saati

16:00 Avrupa Stüdyosu

16:00 Spor Haftasonu

17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Hedef Süper Lig

18:00 Muhabir Saati

20:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Aktüel Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 Transfer Gündemi

Orhan Ayhan, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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