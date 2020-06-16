16 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:15 Süper Lig Maç Sonu
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
03:45 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
05:00 Kısa Özet
05:15 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Kısa Özet: Beşiktaş - FTA Antalyaspor
12:15 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 beIN Manşet
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Taraftar
21:30 DG Sivasspor - Y. Denizlispor
21:45 Devre Arası
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 beIN Teknik
22:00 DG Sivasspor - Y. Denizlispor
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 beIN Wellness
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri