16 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:15 Süper Lig Maç Sonu

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

05:00 Kısa Özet

05:15 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:00 Süper Lig Maç Sonu

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Kısa Özet: Beşiktaş - FTA Antalyaspor

12:15 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 beIN Manşet

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Taraftar

21:30 DG Sivasspor - Y. Denizlispor

21:45 Devre Arası

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 beIN Teknik

22:00 DG Sivasspor - Y. Denizlispor

22:00 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 beIN Wellness

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri