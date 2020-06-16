16 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uçuş 7500

00:45 Çok Akustik

01:45 Poyraz Karayel

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Akasya Durağı

04:30 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul

20:00 Çarkıfelek

22:45 Hekimoğlu