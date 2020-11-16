16 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

02:20 Kırgın Çiçekler

03:20 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

20:00 Alevlere Karşı

22:15 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı