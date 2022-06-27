16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu - Son Dakika
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16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

27.06.2022 17:41

16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dün 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan Erzincan İliç'teki altın madeninin bugün...

16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

ERZİNCAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dün 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan Erzincan İliç'teki altın madeninin bugün de geçici süreyle tüm faaliyeti durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan 'altın madenine' Çevre Kanunu'na istinaden 'en üst sınır' olan 16 Milyon 441 bin TL idari para cezası uygulamıştı. Bakanlıktan bugün de altın madeninin geçici süreyle tüm faaliyetinin durdurulduğu belirtilerek, "Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek" açıklaması yapıldı.

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Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu - Son Dakika

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