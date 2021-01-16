Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Son Yaz
02:00 Kefaret
03:00 Hayat Sevince Güzel
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 İnadına Aşk
06:00 İnadına Aşk
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Yeniden
13:45 Temizlik Benim İşim
15:45 Son Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika