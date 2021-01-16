16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Son Yaz 02:00 Kefaret 03:00 Hayat Sevince Güzel 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 05:45 İnadına Aşk 06:00 İnadına Aşk 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Sen Çal Kapımı 13:00 Aşk Yeniden 13:45 Temizlik Benim İşim 15:45 Son Yaz 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 16:00 Son Yaz 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Son Yaz 20:00 Sen Çal Kapımı 23:15 Sen Çal Kapımı

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