16 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2

02:00 Hekimoğlu

02:30 Yüzleşme

04:15 5N 1K

04:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

20:00 Hekimoğlu

22:15 Geniş Aile Komşu Kızı