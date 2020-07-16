16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Newcastle United - Tottenham

01:00 Aktüel Futbol

02:10 Spor Artı

03:00 Spor Artı

03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

07:00 Newcastle United - Tottenham

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:00 Leicester City - Chelsea

17:20 Newcastle United - Manchester City

17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

19:55 Newcastle United - Tottenham

19:55 Everton - Aston Villa

21:55 Spor Bülteni

22:00 Spor Bülteni

22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion

22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Spor Artı

Newcastle United FC, Tottenham, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
03:43
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]