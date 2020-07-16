16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Newcastle United - Tottenham
01:00 Aktüel Futbol
02:10 Spor Artı
03:00 Spor Artı
03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 Newcastle United - Tottenham
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:00 Leicester City - Chelsea
17:20 Newcastle United - Manchester City
17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
19:55 Newcastle United - Tottenham
19:55 Everton - Aston Villa
21:55 Spor Bülteni
22:00 Spor Bülteni
22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion
22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Artı