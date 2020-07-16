16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Newcastle United - Tottenham

01:00 Aktüel Futbol

02:10 Spor Artı

03:00 Spor Artı

03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

07:00 Newcastle United - Tottenham

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:00 Leicester City - Chelsea

17:20 Newcastle United - Manchester City

17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

19:55 Newcastle United - Tottenham

19:55 Everton - Aston Villa

21:55 Spor Bülteni

22:00 Spor Bülteni

22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion

22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Spor Artı