Son Dakika Haberleri: 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
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16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin ikinci gününde Tofiq Hasansoy ve Lou Tavano sahne aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin ikinci gününde Tofiq Hasansoy ve Lou Tavano sahne aldı.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, Azerbaycanlı Tofiq Hasansoy'a, Tofik Jabbarov perküsyonda, Seymur Hasansoy akordeonda, Nijat Aslanov piyanoda, Yevgeniy Manukhin davulda, Nijat Pashazade basgitarda eşlik etti.

Tofiq Hasansoy'ın ardından Lou Tavano sahne aldı.

Lou Tavano'ya, Alexey Asantcheff piyanoda, Guillaume Latil çelloda, Alexandre Perrot kontrabassda, Ariel Tessier davulda eşlik etti.

İlçede 29 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya sahne alacak.

16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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