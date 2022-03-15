Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Avdan dönen K.Y.K., tüfeğini temizlemek için evin salonuna geçti. K.Y.K. içindeki fişeği çıkarmak isterken tüfek ateş aldı, saçmalar annesi N.K.'nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.N.K. gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
N.K.'nin ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı - Son Dakika