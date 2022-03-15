16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı

15.03.2022 17:53
16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde avdan dönen K.Y.K. (16), tüfeği boşaltmak isterken kazara annesi N.K.'yı (44) vurdu.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde avdan dönen K.Y.K. (16), tüfeği boşaltmak isterken kazara annesi N.K.'yı (44) vurdu. Bacaklarından yaralanan N.K., tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Avdan dönen K.Y.K., tüfeğini temizlemek için evin salonuna geçti. K.Y.K. içindeki fişeği çıkarmak isterken tüfek ateş aldı, saçmalar annesi N.K.'nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.K. gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

N.K.'nin ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


- Samsun
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı - Son Dakika


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