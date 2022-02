16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş! - Son Dakika

2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile aralarında duygusal bir yakınlık oluşan Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamaması ve kendisine şiddet uygulaması üzerine evden kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine Giresun'da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise 'Küçük yaşta çocuğu alıkoymak' suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü.

KORUMAYA ALINMIŞ

Devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek'ten şikayetçi olurken, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Şahsın yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine baba Bekir Şentürk, kızının yeniden kurum korumasına alınmasını talep etti. Bunun üzerine savcılık kararı ile Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığa bağlı bir kuruluşta korumaya alındı.

SILA'YI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hüseyin Can Gökçek'in kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Sıla Şentürk yeniden şikayetçi olurken, ailesinin yanına dönmek istedi. Geçtiğimiz Aralık ayında genç kız ailesinin yanına dönerken, Hüseyin Can Gökçek önceki gün Ankara'dan Giresun'a geldi. Dün genç kızla görüşmek üzere Yalı mahallesindeki evlerine gelen Gökçek, burada çıkan tartışmada Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Hüseyin Can Gökçek, Giresun-Ordu Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulan Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek, Emniyet'teki sorgusunda susma hakkını kullanırken, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından savcılıkça "Çocuğa yada beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile Giresun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gökçek, söz konusu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLININ İLK İFADESİ: BAŞKA BİRİYLE YAZIŞTIĞINI GÖRDÜM

Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde "Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun'a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

SILA'NIN BABASI: KIZIM TEHDİT EDİLDİĞİNDEN BAHSETMEDİ

Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Şentürk, ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Şentürk, "Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sayın Bakan'ımızla da görüştük telefonda. Onlar da işin takibindeler. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği var. Taziyeye gelenlerden duyuyorum. Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum. 8 gün kadar evde durduktan sonra tekrar işime geri dönmek zorunda kaldım. Telefonla sürekli irtibat halindeydik. Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi. Belki de korkuyordu, tehdit ediliyordu, o yüzden bana bir şey söyleyemedi. Korkuttular mı artık ne oldu bilmiyorum. Çok içine kapanık bir kızdı" dedi.

AİLESİ MEZARDA

Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ve hala Hayriye Öztürk, Sıla Şentürk'ün mezarına geldi. Babaanne Hatice Şentürk, torununun mezarına sarılıp ağladı. Komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.

PENCEREDEN KAÇMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in, olay günü eve geldiğinde tartıştığı Sıla Şentürk'ün kaçtığı üst kata çıktığı, ardından yeniden alt kata inip mutfaktan bıçak aldığı ortaya çıktı. Elinde bıçakla çıktığı üst katta Sıla'nın boğazını kesen Gökçek'in, evin arka tarafındaki pencereden alt kattaki deponun üzerine atladığı, oradan da bahçeye inip tarladan kaçtığı öğrenildi. Köy yoluna inen ve yaya olarak merkeze ulaşan Gökçek'in buradan taksiye binerek havalimanına gittiği belirlendi.

ZANLI ZEKA TESTİNDEN 68 ALMIŞ

Sıla Şentürk'ü, öldüren Hüseyin Can Gökçek'in engelli olduğuna dair verilen sağlık raporunun detayları ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nce 23 Ocak 2019'da düzenlenen 'Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda, Gökçek'e yüzde 50 oranında hafif derecede zeka gerililiği tanısı konuldu. Gökçek'in IQ puanının 68 olarak hesaplandığına yer verilen raporda, "Hastanın konuşma hızı ve miktarının normal olduğu, konuşma akıcılığının bozuk olduğu, göz teması ve ilişki kurmasının normal olduğu, algı patolojisinin olmadığı, gerçeği değerlendirmesinin normal olduğu, saptanmıştır. Uygulanan WAIS zeka testinde sözel IQ puanının 75, performans IQ puanı 62 ve tüm testten aldığı puan 68 olarak hesaplanmıştır. Tanısının 'hafif derecede zeka gerililiği' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.