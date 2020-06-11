17 ARALIK KUMPAS SORUŞTURMASINDA KARAR ONANDI (1) - Son Dakika

17 ARALIK KUMPAS SORUŞTURMASINDA KARAR ONANDI (1)
İSTİNAF Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanıklı davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.
İSTİNAF Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanıklı davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:45 Kaynak: DHA
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