Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:00 Özel Röportaj
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig Özel
02:00 Geniş Özet
02:00 Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:30 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Özel
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Özel Röportaj
11:45 Süper Lig Haftanın Golleri
12:00 Sanal Direktor
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Ç. Rizespor - MKE Ankaragücü
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:15 Devre Arası
14:30 Ç. Rizespor - MKE Ankaragücü
15:15 Süper Lig Kısa Özet
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:35 Süper Lig Maç Sonu
15:35 Maç Başlıyor
16:00 HK Kayserispor - DG Sivasspor
16:00 Sanal Direktör
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
17:00 HK Kayserispor - DG Sivasspor
17:00 Kolaysa Anlat
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig Maç Önü
18:30 Özel Röportaj
19:00 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Trabzonspor - M. Başakşehir
19:45 Devre Arası
20:00 Trabzonspor - M. Başakşehir
20:30 This is Paris
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Özel Röportaj
23:30 Gamer
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika