17 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla üradığımız 12 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu toplamda 17 suçluyu, Almanya (6), Irak (2), Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar ve çalışmalarla ülkemize getirdik." - ANKARA