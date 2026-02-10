17 Yaş Altı Milliler Hindistan'ı Yendi - Son Dakika
Spor

17 Yaş Altı Milliler Hindistan'ı Yendi

17 Yaş Altı Milliler Hindistan\'ı Yendi
10.02.2026 18:05
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince milliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçları öncesinde form tutan 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hindistan ile 12 Şubat Perşembe günü aynı statta bir maç daha yapacak.

Kaynak: AA

Hindistan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

