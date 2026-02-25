17 yaşındaki İremnur\'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin

Öz ağabeyi tarafından tacize uğradığını iddia eden 17 yaşındaki İremnur Ç., sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslendi. Genç kız, hakkında daha önce tutuklama kararı verilen ağabeyi için beraat kararı çıktığını belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

"ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?"

Anne ve babalarının ayrı olduğunu ancak kardeşlik bağları nedeniyle görüşmelerinin kısıtlanmadığını söyleyenİremnur Ç., üç ay önce verilen tutuklama kararının ardından bugün beraat kararını öğrendiğini aktardı.İremnur Ç., "Beraat kararını duyunca sadece 'Ölmem mi gerekiyordu? Ya da tecavüz mü etmesi gerekliydi?' dedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını adil bulmadığını belirten genç kız, kararın ardından video paylaşma gereği duyduğunu söyledi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BİLİN"

Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet uyguladığını iddia edenİremnur Ç., kararın karşı tarafı cesaretlendirebileceğini savundu. İki yıldır yargı sürecinin sonucunu beklediğini belirtenİremnur Ç., sosyal medyada bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin mahkemeye olan güveni olduğunu dile getirdi.

"Kardeşime zarar vermesinden, bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Yardım edin. Bana, bize bir şey olursa da arayın hakkımızı" diyenİremnur Ç., yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.