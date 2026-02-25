17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin

Haberin Videosunu İzleyin
17 yaşındaki İremnur\'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
25.02.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
17 yaşındaki İremnur\'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Haber Videosu

17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini öne sürerek kamuoyuna çağrıda bulundu. Daha önce tutuklanan ancak son duruşmada beraat eden ağabeyinin tehditleri nedeniyle korku yaşadığını belirten genç kız, can güvenliğinin risk altında olduğunu söyledi. Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet eğilimli olduğunu iddia eden genç kız, iki yıldır süren yargı sürecine rağmen adaletin yerini bulmadığını savunarak yetkililerden yardım istedi.

Öz ağabeyi tarafından tacize uğradığını iddia eden 17 yaşındaki İremnur Ç., sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslendi. Genç kız, hakkında daha önce tutuklama kararı verilen ağabeyi için beraat kararı çıktığını belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

"ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?"

Anne ve babalarının ayrı olduğunu ancak kardeşlik bağları nedeniyle görüşmelerinin kısıtlanmadığını söyleyenİremnur Ç., üç ay önce verilen tutuklama kararının ardından bugün beraat kararını öğrendiğini aktardı.İremnur Ç., "Beraat kararını duyunca sadece 'Ölmem mi gerekiyordu? Ya da tecavüz mü etmesi gerekliydi?' dedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını adil bulmadığını belirten genç kız, kararın ardından video paylaşma gereği duyduğunu söyledi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BİLİN"

Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet uyguladığını iddia edenİremnur Ç., kararın karşı tarafı cesaretlendirebileceğini savundu. İki yıldır yargı sürecinin sonucunu beklediğini belirtenİremnur Ç., sosyal medyada bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin mahkemeye olan güveni olduğunu dile getirdi.

"Kardeşime zarar vermesinden, bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Yardım edin. Bana, bize bir şey olursa da arayın hakkımızı" diyenİremnur Ç., yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Güncel, Yargı, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sare2020 sare2020:
    nerde bunların babasi 2 0 Yanıtla
  • 123412 123412:
    Allah aşkına bu kıza sahip çıkın daha ne desin kız bunu söylemek bile o kadar zordur bir kız için 0 0 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    babaları terketmiş madem. babalığı devlet yapacak.böyle çaresizler iliğine kadar devletin babalığını hissedecek.başka bir çaremiz mi var. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Nurullah Genç’in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın’ın sözlerini akıllara getirdi Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:54
Sadettin Saran 9011’de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
08:34
Osimhen’den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
03:56
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:50:13. #7.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.