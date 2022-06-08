17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı yaşananları soğukkanlılıkla anlattı

Eski nişanlı Tamer B:

" Nuray, zayıf olduğu için direnemedi, hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim, bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm ve bıraktım"

-" Yana devrilince şoka girdim ve öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım"

-Teyze Nur Çevik:

-"Şahsın en ağırlaştırılmış müebbet, en ağır cezayı almasını istiyorum, bu azda olsa bizim acımızı hafifletir"

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz 18 Mart tarihinde 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldüren eski nişanlı sanık 'Çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk duruşmasına çıktı. Yaşananları soğukkanlılıkla anlatan sanık, "Nuray, zayıf olduğu için direnemedi, hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm ve bıraktım. Yana devrilince şoka girdim ve öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım" dedi.

Antalya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Tamer B.., tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden "SEGBİS üzerinden katıldı. Nuray Demir'in annesi, Fatmaana Gül, sağlık durumu iyi olmadığı için duruşmaya katılmadı. Ailenin avukatları ve teyze Nur Çevik duruşmadaki yerlerini aldı.

"Pişmanım"

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Taner B.'ye haklarını hatırlatarak savunma yapıp yapmayacağını sordu. Yaşananlardan pişman olduğunu belirten sanık Tamer B., " Nuray Demir ile 2021 yılında internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart tarihinde Yolava'dan Antalya'ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik" dedi.

"Boğazını sıktım"

Olayı anlatan Tamer B., bir gün sonra ise Nuray ile otelde buluştuğunu ifade ederek, "Otelde Nuray ile ilişkiye girdik. Cep telefonuna ile görüntü çekiyordu. Neden görüntü çektiğini sordum. Bana sonra izlemek için çektiğini söyledi. Sonra Nuray, kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul etmeyeceğimi söylemem üzerine boğazıma sarıldı. Bende karşılık vererek boğazını sıktım. Zayıf olduğu için direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm ve bıraktım. Yana devrilince şoka girdim ve öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım. Taksiyle Yalova'ya taksi ile gittim. Polisler arayınca gidip teslim oldum" dedi.

"Aynı yerde bir kadında daha görüşmüş"

Söz alan Nuray Demir'in aile avukatı, sanığın cinayetten sonra verdiği ifadelerde Nuray'ı alkol alan, kötü biri gibi göstererek suçtan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Tamer Bektaş'ın cinayetten önce aynı otel odasında başka bir kadınla görüştüğünü kameralardan tespit edilip dosyaya girdiğini dikkat çekti. Buna sanık Bektaş, bu görüşmenin tanışma amacı ile olduğunu söyledi. Tamer Bektaş'ın avukatı ise müvekkilinin baştan beri olayı doğru şekilde anlattığını söyledi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Kendini kurtarma amaçlı sözleri vardı"

İlk duruşmayı değerlendiren teyze Nur Çevik, zanlının en ağır cezayı alması için çaba sarfedeceklerini söyledi.

Davanın açıldığı ağırlaştırılmış müebbet gibi sonuçlanmasını isteyen Çevik, " Şahsın görüntüsünü karşımızda bir kez daha üzüldük. İlk duruşmamızdı iyi geçti. Zanlının söylediği iddialar kendini kurtarma amaçlıydı. Bunlar soruldu. Bizim açımızdan iyi geçti. İfadesine göre hareket edildi. Zanlının tek söylediği şey, Pişmanım' kelimesiydi. Ama pişman olmadığını biz biliyoruz. Şahsın en ağırlaştırılmış müebbet en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu tarz eğilimi olan insanların bu cezaları gördüğü zaman suç oranının düşmesini istiyorum" dedi.

"Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz"

Kardeşi Fatmana Gül'ün kendini kötü hissetmesinden dolayı duruşmaya katılamadığını dile getiren Çevik, " hemen duruşmada yaşananları kardeşime telefonla anlattım. Kardeşim ilcalarla ayakta kalmaya çalışıyor, çökmüş durumda. Kardeşim en ağır cezanın almasını temenni ediyor. Hiçbir ceza bizim acımızı hafifletmez ama en azından vicdanımız rahat olacak. Bunu yapan kişinin cezasını çekmesi bizi azda olsa rahatlatacak. Davayı sonuna kadar takip edeceğim" diye konuştu.