170 çocuk; Büyük Coşkunlar'la erkekliğe ilk adımını attı

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası; her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni'nin 9'uncusunu büyük coşku ile gerçekleştirdi. Havai fişek gösterisi işlinde 170 çocuğun erkekliğe ilk adım attığı şölene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı

Yoğun katılımlı şölen

Büyük Coşkunlar Proteknik Kimya Oyuncak ve Havai Fişek Fabrikası; 9. Geleneksel Sünnet Şöleni'ni, her yıl olduğu gibi Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne bağlı Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki fabrika alanında gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim'den ayetler ve ilahi kasidelerin okunduğu ve Mehteran Gösterisinin icra edildiği dillere destan şöleninde bu yıl da 170 çocuk sünnet ettirildi. Gökyüzünü aydınlatan rengârenk ve şekilli havai fişek gösterisi işlinde, kendilerine hediye edilen hediyeleri alan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi. Büyük Coşkunlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Coşkun ile Büyük Coşkunlar Genel Müdürü ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'un ev sahipliğinde gerçekleşen sünnet şölenine; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Valiliği Basın Müdürü Hüseyin Bahar, 15Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Sakarya AFD Başkanı Ömer Bektaş, MÜSİAD Sakarya Şube Yöneticiler, Büyük Coşkunlar Dostları ve sünnet olan çocuklar ile aileleri katıldı.

Yüce 9 yıldır katılıyor

Gecede bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; Coşkun ailesinin kendisinin aile dostu olduğunu belirterek; "Büyük Coşkunlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Coşkun ile rahmetli babası Sayın Hüseyin Coşkun ve oğlu Sayın Yaşar Coşkun benim aile dostum olarak, ben buradaki sünnet şölenine 8 yıldır bir fiil katılıyorum; bugün 9'uncusun gerçekleşen bu törene; sizin bir Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak katıldım. Erkeğin 3 büyük düğünü vardır; biri sünneti, ikincisi askerliği, üçüncüsü de evliliğidir. Bugün sünnet olan 170 yavrumuzu tebrik ediyor, Rabbim ailelerine tüm Mürvetlerini göstermesini temenni ediyorum" dedi.

Sosyal alanlarda da faaliyetler yapmaktayız

Programın selamlama konuşmasını yapan Büyük Coşkunlar Genel Müdürü ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun;"Büyük Coşkunlar olarak geleneksel hale gelen, bu sene 9. Sunu gerçekleştirdiğimiz Sünnet Şöleninde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 1966 yılında Rahmetli Dedem Sayın Hüseyin Coşkun tarafından temellerinin atıldığı, 50 yılı aşkın süredir piroteknik oyuncak alanında faaliyet gösteren firmamız yaklaşık 25 yıldır havai fişek alanında da hizmet vermeye başlamış ve ürün yelpazesini büyük bir hızla geliştirmiştir. Alanında uzman olan nitelikli teknikerlerimiz ve deneyimli personelimiz ile müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünlerimizi yine müşterilerimize yüksek kalite de üreterek sunmaktayız. Yaklaşık yarım asırlık tecrübemizle Ülkemizin İstihdamına ve Ekonomisine katkı sağlamaktayız. Hedefimiz AR-GE'ye önem vererek, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, özel projeleri ve ürünleri ile iç piyasada olduğu gibi dış piyasada da Büyük Coşkunlar Firmasını tanınan bir marka haline getirmek ve dış piyasada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Buradan Fabrikamızın en alt kademesinden en üst kademesinde çalışan emek sarf eden tüm personelimize teşekkür ediyorum. Büyük Coşkunlar firması olarak sosyal alanlarda da faaliyetler yapmaktayız. Bu akşam bunlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. 9. Sunu düzenlediğimiz sünnet şöleninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anne babaların erkek çocukları için ömürleri boyunca görmekten mutlu olacağı Mürvetlerini görmek için buradayız. Yüce Rabbimiz, evlatlarımızı bizlere, sizlere bağışlasın. Vatana, millete, hayırlı evlatlar nasip eylesin."Sünnet, bizleri ortak paydada birleştiren; kültürümüzün, nadide değerlerinden biridir. Diğer geleneklerimizde olduğu gibi, bu geleneğimize de sahip çıkmayı, Büyük Coşkunlar Ailesi olarak oldukça önemsiyoruz. Sünnet Şölenimiz gibi merasimlerle; ilçemizin, ülkemizin, yarınlarımızın mimarı olacak çocuklarımızın; sağlıklı, mutlu ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini hep birlikte sağlamış oluyoruz. Miniklerimizi, geleneklerimizin güzelliklerinden mahrum bırakmamış oluyoruz"