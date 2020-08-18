18 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Leyla ile Mecnun
02:05 Diriliş Ertuğrul
02:35 52 Hafta
03:00 Zaman Matinesi
03:50 Hangimiz Sevmedik
04:05 Böyle Bitmesin
05:50 Ege'nin Hamsisi
06:20 Ege'nin Hamsisi
08:35 Yeşil Deniz
09:00 Yeşil Deniz
11:05 Tozkoparan
12:45 Hangimiz Sevmedik
13:00 Hangimiz Sevmedik
15:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hükümet Kadın
20:00 Tövbeler Olsun
22:00 Tövbeler Olsun
23:00 Börü