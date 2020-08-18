18 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Leyla ile Mecnun

02:05 Diriliş Ertuğrul

02:35 52 Hafta

03:00 Zaman Matinesi

03:50 Hangimiz Sevmedik

04:05 Böyle Bitmesin

05:50 Ege'nin Hamsisi

06:20 Ege'nin Hamsisi

08:35 Yeşil Deniz

09:00 Yeşil Deniz

11:05 Tozkoparan

12:45 Hangimiz Sevmedik

13:00 Hangimiz Sevmedik

15:50 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hükümet Kadın

20:00 Tövbeler Olsun

22:00 Tövbeler Olsun

23:00 Börü