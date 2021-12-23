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18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika

18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta düzenlenecek

23.12.2021 16:14
18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta düzenlenecek

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle Türkiye'de bu alanda bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta 18. kez düzenlenecek.

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle Türkiye'de bu alanda bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta 18. kez düzenlenecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışından geniş katılımla gerçekleşen festivalin "Yarışma", "Genç Bakışlar" ve "Akbank Kısa Film Forum" bölümleri için başvurular yarın tamamlanıyor.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri, oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor.

Festivalin jürisi açıklandı

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamak ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla ilk kez düzenlenecek "Genç Bakışlar" yarışmasının ana jürisi de oyuncu Özge Gürel, şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi.

Beşinci kez gerçekleşecek Akbank Kısa Film Forum ana jürisi ise yazar, senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 18. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü'ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Kısa Film" 40 bin lira, Uluslararası Yarışma bölümünde "En İyi Uluslararası Film" ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

Festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Genç Bakışlar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" ile geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 Mart arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

Hakan Binbaşgil, Film Festivali, Kısa Film, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika
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