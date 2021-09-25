18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Ürdünlü sanatçı Hind Hamet sahne aldı - Son Dakika

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Ürdünlü ses sanatçısı Hind Hamet konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin dördüncü gününde, Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Hind Hamet üzerinde beyaz bir elbise ve pelerinden oluşan elbisesiyle sahne alırken, Arapça seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Hamet, konser öncesinde, Konya'da düzenlenen etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konseri boyunca seslendirdiği tüm parçaları fasih Arapça lehçesi kullanarak söyledi.

Festival yarın Tanzanya'dan Tarab müziği sanatçısı Rajab Suleiman'ın ve Kithara Grubu'nun vereceği konserle devam edecek.