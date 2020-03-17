18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaşlı, mesajında, dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden olan

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk Milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Kaşlı, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' diye yazılan bu destanla 783

bin kilometrekare vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de

tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı

olmuştur. Milletimiz onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve

sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde büyük bir onur ve vefa borcudur.

Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak

üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmetle anarken, yaşayan gazilerimize de sağlıklı uzun

ömürler diliyorum."

Çanakkale, Aksaray, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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