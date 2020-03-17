18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mantı mesajında, emsalsiz Çanakkale zaferi sayesinde ve rengini şehitlerin al kanından alan Türk Bayrağının, bağımsızlık sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacağını belirtti.

Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birinin Çanakkale zaferi olduğu vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünyada az sayıdaki ordunun üzerinde başarı elde eden Türk askeri, Çanakkale'ye savaşmak için değil adeta ölmek için gitmiştir. Ülkemizi her türlü tehlikeden korumak ve insanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 105'inci yıl dönümünde başta büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale şehitlerini, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Çanakkale, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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