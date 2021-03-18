18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Mardin'de tören düzenlendi.

Mardin Garnizon Komutanlığındaki Şehitlikte düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili 4'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Fatih Gürses, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, askeri mülki erkan, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve öğrenciler katıldı.

Vali Demirtaş'ın anıta çelenk bırakmasıyla başlayan tören, askeri manga tarafından saygı atışının ardından saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.

Demirtaş'ın Şehitlik Özel Defterini imzalaması ve mesajının okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dua edildi.

Temsili şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Vali Demirtaş, protokol üyeleri ile Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarını ziyaret etti. Şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.