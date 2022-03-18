18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 18:55
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Siirt Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Siirt Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, teröre ve teröre taşeronluk yapan karanlık güçlere asla fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Katılımlarından dolayı şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimizin sayesindedir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Şehit aileleri baş tacımız, gazilerimiz göz bebeğimizdir. Devletimiz her zaman maddi manevi yanınızdadır, olmaya da devam edecek."

Konuşmaların ardında şehitler için dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, programın sonunda il protokolüyle şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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Çanakkale, 18 mart, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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