18 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Öldürme Arzusu
01:45 Poyraz Karayel
02:15 Poyraz Karayel
04:00 Arda'nın Mutfağı
04:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
14:00 Hayat Tamircisi
15:30 Çarkıfelek
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Gol Kralı
20:15 Arka Sokaklar
21:45 Gol Kralı
23:45 Beyaz Show