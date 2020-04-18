18 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Öldürme Arzusu

01:45 Poyraz Karayel

02:15 Poyraz Karayel

04:00 Arda'nın Mutfağı

04:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

14:00 Hayat Tamircisi

15:30 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Gol Kralı

20:15 Arka Sokaklar

21:45 Gol Kralı

23:45 Beyaz Show