18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi - Son Dakika

18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi

05.11.2020 10:57
18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi, System.String[]

Yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan yola çıkan 18 yaşındaki Selçuk Şahin, 50'den fazla şehri otostop çekerek gezdi.

Yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan yola çıkan 18 yaşındaki Selçuk Şahin, 50'den fazla şehri otostop çekerek gezdi. Son olarak Mardin'e gelen Şahin, Türkiye turunun ardından Güney ve Latin Amerika'yı gezmeyi planlıyor.

Ağrılı Selçuk Şahin, yaklaşık 1 yıl önce ailesini zor ikna ederek Türkiye turuna çıktı. Ailesinden hiçbir maddi destek almadan İstanbul'dan yola çıkan Şahin, otostopla 50'den fazla şehri gezdi. Son olarak Mardin'e gelen genç gezgin, Türkiye turunu tamamladıktan sonra Güney ve Latin Amerika'yı gezmeyi planlıyor. Yola çıktığı süre boyunca korona virüsten korunmayı başardığını belirten Şahin, "Bir senedir tura çıktım. Turumu otostopla geçiriyorum. Yol masrafı yapmıyor, suyu da çeşmelerden kullanıyorum. Düşük bütçe ile gezip, zamanımın çoğunu çadırda geçiriyorum. Şu ana kadar 17 yaşından başlayıp da 50 şehirden fazla gezen bir genç görmedim. Bu durumda Türkiye rekoru kırdığımı düşünüyorum. Kendimle gurur duyuyorum, çünkü ailemden 1 lira bile masraf almadan bu yola tek başıma devam ediyorum. Ufak bir sponsorum var onunla birlikte devam ediyorum. Yakında Güney Amerika ve Latin Amerika taraflarını gezmeyi düşünüyorum. Buradan beni duyan genç kardeşlerime sesleniyorum keşke dememek için hayallerinizin peşinden koşun. İnanın bana sabır ve şükür ettiğiniz zaman bütün kapıların tek tek nasıl açıldığını göreceksiniz. Kendinize inanıp, güvenin gerisi önemli değil. Gezdiğim süre boyunca korona virüse yakalanmadım. Covid-19 ile alakalı şöyle söyleyeyim inanın bana 10 ay evden çıkmasanız bile o süreden sonra bakkala gidip bir şey alsanız kapabilirsiniz. Bu iş biraz bize düşüyor. Tedbir gerekli. Tedbir bizden takdir Allah'tan diye düşünüyorum. Ama benim görüşüm insanlarla iç içe olmayıp maskenizi takarsanız kapmama riskiniz azalır" dedi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi
18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi

Selçuk Şahin, Koronavirüs, İstanbul, Otostop, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 18 yaşındaki genç, 1 yılda otostop çekerek 50'den fazla şehir gezdi - Son Dakika


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