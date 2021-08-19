19 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Baş Belası 03:20 Thor: Ragnarok 05:35 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 Gün Ortası 14:00 Kardeşim Benim 16:20 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Maça Doğru 20:30 Trabzonspor - Roma 22:30 İkimizin Sırrı

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