19 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Seneye Bu Zamanlar 01:55 Masumlar Apartmanı 04:40 Tövbeler Olsun 07:30 Kalk Gidelim 11:20 Dünya Hali 12:30 Benim Adım Melek 16:00 Masumlar Apartmanı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Seksenler 23:50 Dünya Hali

Son Dakika

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı

Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı

Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz

İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı

Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler