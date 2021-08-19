19 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
19.08.2021 06:42
19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Seneye Bu Zamanlar
01:55 Masumlar Apartmanı
04:40 Tövbeler Olsun
07:30 Kalk Gidelim
11:20 Dünya Hali
12:30 Benim Adım Melek
16:00 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
23:50 Dünya Hali
Son Dakika 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı 22:58 Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı 21:37 Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 19:39 Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı 18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler