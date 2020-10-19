19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 14:23
19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

Van'da ilçe muhtar dernekleri başkanları ve kadın muhtarların katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Van'da ilçe muhtar dernekleri başkanları ve kadın muhtarların katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, valilik önündeki Atatürk Anıt'ına çelenk sunumunun ardından Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda Vali Vekili Turgut Gülen başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Vekili Gülen, muhtarların hem milleti hem de devleti temsil ettiğini belirterek,

"Sizler vatandaşlarımız ile kamu arasında köprü vazifesi görmektesiniz. Kurmuş olduğunuz bu bağ ile vatandaşlarımıza devletin hem sıcak yüzünü göstermeli hem de vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere aktarmalısınız. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu. - VAN

19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü

Muhtarlar Günü, Kadın, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor
İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı         
14:12
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada         
10:04
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei