Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması
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19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması

56 dakika önce

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı Mehmet Zafer, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir" ifadelerini kullandı.

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Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı Mehmet Zafer, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir" ifadelerini kullandı..


19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Mehmet Zafer, "Bireyin her zamanda yanında olan, en ucra köyünden tutun da metropol kentlerin en kalabalık mahallesine kadar ülkeye ve tabana hakim onurlu bir görev icra eden muhtarlarımızın bu müstesna gününü en kalbi dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. Muhtarların önemine de dikkat çeken Zafer, "Ülkemizin en köklü temsilcileri olan muhtarlarımızı, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluştururken aynı zamanda köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde etkin bir rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarına, tasalarına sevinç ve mutluluklarına ortak olarak devletle milletin arasında köklü bağ ve bütünleşmesinin temelini oluşturmaktadır. Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlarımız da bu önemli görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Bu vesile ile mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Muhtarlar Günü, Mehmet Zafer, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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