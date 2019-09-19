Halkapınar'da "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.



Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Türkçe Öğretmeni Nazik Yalçınkaya yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından program Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gazilerle sohbet ve yapılan ikramlarla sona erdi.



Programa Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkan Mehmet Bakkal, İlçe Jandarma Komutanı Recep Eraslan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.