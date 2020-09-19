19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, şanlı Türk tarihinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu belirterek, şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi, dünyevi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu vurguladı.

Vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberlik ile kardeşliğin bekasını sağlamak için hiç düşünmeden şehit olmayı göze alan gazilerin ülkenin medarı iftiharları olduğunun altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düsturuyla büyük mücadeleler vermiş gazilerimiz fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaktır. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan vatan evlatlarını asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."