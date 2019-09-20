19 Eylül Gaziler Günü Kozluk'ta törenle kutlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kozluk Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Osman Bilici ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Bilici, daha sonra törene katılanları makamında ağırladı.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğuna işaret eden Bilici, vatan savunmasında ve terörle mücadelede canlarını ortaya koyarak savaşan ve büyük kahramanlıklar gösteren fedakar gazilerin sadece bu günde değil, daima minnet ve saygıyla hatırlandığını aktardı.

Bilici, gazilerin ve şehit yakınlarının taşıdıkları manevi unvana yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için devletin her türlü olanağı sağladığını, sağlamaya devam edeceğini aktararak, gazilerin onurlu duruşları, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceğine inandığını kaydetti.