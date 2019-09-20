Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü Kozluk'ta törenle kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü Kozluk'ta törenle kutlandı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Kozluk'ta törenle kutlandı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kozluk Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Osman Bilici ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Bilici, daha sonra törene katılanları makamında ağırladı.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğuna işaret eden Bilici, vatan savunmasında ve terörle mücadelede canlarını ortaya koyarak savaşan ve büyük kahramanlıklar gösteren fedakar gazilerin sadece bu günde değil, daima minnet ve saygıyla hatırlandığını aktardı.

Bilici, gazilerin ve şehit yakınlarının taşıdıkları manevi unvana yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için devletin her türlü olanağı sağladığını, sağlamaya devam edeceğini aktararak, gazilerin onurlu duruşları, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceğine inandığını kaydetti.

19 Eylül Gaziler Günü, Batman, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziler Günü töreninde sunucu öğretmene başörtü protestosu
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Sinan Oğan'dan "Bu ülkeyi biz Araplaştıracağız" diyen Müfid Yüksel'e zehir zemberek sözler! Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü Kozluk'ta törenle kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]