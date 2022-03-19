19 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Mart 2022 Star Yayın Akışı

19.03.2022 06:42
19 Mart 2022 Star Yayın Akışı

19 Mart 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:15 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Hayat Sevince Güzel

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Tünel

22:45 Tünel

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 19 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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