19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

19.03.2022 06:42
19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

19 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

03:30 Spor Artı

04:30 Jordan Etkisi

05:05 FIFA Magazin

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu

15:30 Spor Bülteni

15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

YORUMLAR
500
18 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 18 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 17 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 17 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

İstiklal Marşı, Orhan Ayhan, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 06:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement