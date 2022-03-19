Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Spor Artı
04:30 Jordan Etkisi
05:05 FIFA Magazin
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu
15:30 Spor Bülteni
15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika