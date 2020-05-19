19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bir Eylül Stadyumu

Stadyumda İstiklal Marşı okunması

Vatandaşların balkonlardan marşlara eşlik etmesi

Paramator gösteri uçuşundan detay

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın kutlama konuşması Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla balkonlarda ve Bir Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu. Bir Eylül Stadyumu'nda düzenlenen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Tahir Emre Can katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından marşlar söylendi. Marşlara vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlardan eşlik etti. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartla gösteri uçuşu yapan paramotor, stada iniş yaptı. Programın ardından Vali Kocabıyık, vatandaşların bayramını ve Kadir Gecesi'ni kutladı.