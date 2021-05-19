19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Hakkari Valiliği önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Yıldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, jimnastik gösterisi yapıldı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca gösteri sunulmasının ardından değişik dallarda dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdiris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - HAKKARİ