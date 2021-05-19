19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı

19.05.2021 14:52
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı, System.String[]

Konya'nın ilçelerinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenlerle kutlandı.

Konya'nın ilçelerinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenlerle kutlandı.

Seydişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile devam eden program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çelenk sunumu, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunması ile sona erdi.

Bozkır

Bozkır'daki kutlamalarda Anıt Alanında bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden program Bozkır Gençlik Merkezi üyesi gönüllü genç Mustafa Akpınar'ın kendi yazdığı şiiri okumasıyla sona erdi.

Törene Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, ilçe merkezindeki bütün ortaöğretim kurumu müdürleri, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Beyşehir

Anıt meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Albayrak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Öte yandan Beyşehirli bir grup doğasever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Küpe Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Doğaseverlerden Halil Gümüş, yaptığı açıklamada, 2 bin 100 metre rakımlı zirveye çıkarak burada "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı pankartla birlikte Atatürk görselli Türk bayrağı açtıklarını belirterek, "Bizlere bu güzel vatanı emanet eten Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Hüyük

Hüyük'te Anıt Meydanındaki törende, Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulmasını müteakip, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve bir grup öğrenci katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, 19 Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konya'nın ilçelerinde kutlandı - Son Dakika


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