19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Yedisu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen tören, Kaymakam Mehmet Kaya'nın katılımıyla yapıldı.
Kutlamalar kapsamında halk koşusu, müzik şöleni, oratoryo, zeybek ve jimnastik gösterileri gerçekleştirildi.
Kutlamada, kurum amirleri ve muhtarlar halat çekme yarışmasına katıldı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emre Cihan Ateş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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