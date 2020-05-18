19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında 19 Mayıs'ın, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneşi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanmaya başlayan bu ateşi, Türk gençliğine bayram olarak armağan ederek ölümsüzleştirdiğini ve bugünü daha da anlamlı kıldığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Çünkü gençlik, milletlerin gücü ve yarınlarıdır. Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği eşi görülmemiş mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi gün, gençlerimize çok iyi anlatılmalıdır. İnanıyorum ki, kendilerine güvendikleri ve fırsat buldukları takdirde gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız gençliğimizle olacaktır. Başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."