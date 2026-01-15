İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da arasında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › 19 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?