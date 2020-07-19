19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

19 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Arsenal - Manchester City

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 İleri Üçlü

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

05:50 Spor Kitaplığı

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion

07:00 Arsenal - Manchester City

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:25 Spor Kitaplığı

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Hava Durumu

10:00 Stadyum

11:15 La Liga Özetler

11:55 Hava Durumu

12:00 Maradona Belgeseli

12:00 Arsenal - Manchester City

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:40 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Aktüel Futbol

15:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Spor Hafta Sonu

17:30 Dakika Skor

18:45 Stadyum

19:25 Spor Hafta Sonu

19:55 Manchester United - Chelsea

21:00 Dakika Skor

21:45 Arsenal - Manchester City

22:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

23:40 Stadyum

Manchester City, Arsenal, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:13 Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 21:27 Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
00:13
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum
21:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 07:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]