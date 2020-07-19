19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Arsenal - Manchester City
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 İleri Üçlü
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
05:50 Spor Kitaplığı
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion
07:00 Arsenal - Manchester City
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:25 Spor Kitaplığı
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Hava Durumu
10:00 Stadyum
11:15 La Liga Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Maradona Belgeseli
12:00 Arsenal - Manchester City
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Aktüel Futbol
15:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Hafta Sonu
17:30 Dakika Skor
18:45 Stadyum
19:25 Spor Hafta Sonu
19:55 Manchester United - Chelsea
21:00 Dakika Skor
21:45 Arsenal - Manchester City
22:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
23:40 Stadyum